Sultangazi'de madde bağımlısı genç evi yaktı

Sultangazi'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç içerisinde kiracının bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede diğer odalara yayıldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis evi ateşe verdikten sonra kapıyı kilitleyerek kayıplara karışan genci yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2228 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında bulunan daire ev sahibinin oğlu olduğu iddia edilen kişi içerisinde kiracının olduğu daireyi önce ateşe verdi, daha sonra da kapıyı kilitleyerek oradan uzaklaştı. Yangın nedeniyle alevler kısa sürede evin diğer odalarına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada daire içerisinde olduğu öğrenilen bir kişi de kilitli kaldığı evin kapısını kırarak kendisini son anda dışarıya attı.

Yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

İsminin Hakan olduğu öğrenilen şahıs evi ateşe verip olay sonrası oradan kaçarak uzaklaşırken, polis evi yakarak kaçan şahsı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Yangın nedeniyle can kaybı olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.