Sultangazi'de mikserden yola dökülen beton acemi sürücülere zor anlar yaşattı

Sultangazi'de hazır beton taşıyan mikserden sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yüzlerce kilo hazır beton yola döküldü. Trafiğin yoğun olduğu ve acemi sürücülerin eğitim gördüğü yola dökülen beton belediye temizlik görevlilerince kepçe yardımıyla temizlenirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden inşaat alanına hazır beton taşıyan sürücünün dikkatsizliği nedeniyle mikserden yola hazır beton döküldü. Özellikle acemi sürücülerin eğitim gördüğü ve trafiğin yoğun olduğu bulvarda mikserden yüzlerce kilo hazır betonun yola dökülmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Betonun yola döküldüğünden haberi bile olmayan sürücü yoluna devam ederken, diğer sürücüler ise zor anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sultangazi Belediyesi temizlik ekipleri ve kepçe sevk edildi. Beton ile kaplanan yol, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından temizlenebildi.

Yaşanan olay sonrasında özellikle direksiyon eğitimi gören acemi sürücüler zorluk yaşarken, mikserden betonun döküldüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mikserden seyir halinde iken bulvar üzerine beton döküldüğü, ardından olay yerine gelen belediye temizlik personelinin temizlik çalışması yaptığı görülüyor.