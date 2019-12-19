Sultangazi'de milyon liralık yatırımda sona gelindi

Cadde ve sokaklar ise yeni aydınlatma direkleri ile modern bir görünüme kavuştu.

Altyapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler bulan Sultangazi Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için önemli projeleri hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un BEDAŞ ile yaptığı görüşme sonrası bölgede önemli çalışmalar başlatıldı. İlçeye estetik görünüm kazandırmak amacıyla cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri konuldu. Görüntü kirliliği oluşturan havai hatlar yer altına alındı. Ayrıca elektrik kesintilerin önüne geçmek amaçlı 2 ayrı elektrik dağıtım merkezi kuruldu. Işıl Işıl Bir Sultangazi sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturdu. Eski aydınlatmaların yerine modern aydınlatma direkleri yerleştirildi. Aydınlatmada düşük enerji tüketimi sağlayan led armatürler kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması hedeflendi.

2 ayrı elektrik dağıtım merkezi kuruldu

İlçede sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek için de harekete geçildi. 10 milyon liralık yatırım yapılan ve 7,5 kilometrelik güzergahı kapsayan yer altı kablo tesisi yapılarak iki farklı dağıtım merkeziyle entegre edilmesi sağlandı. Altyapısı tamamlanan 2 ayrı elektrik dağıtım merkezi ile olası bir elektrik kesintisi durumunda arızadan etkilenen abone sayısının en aza indirgenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda gelecekte kapasite artış talebini karşılayacak trafolar kuruldu.

Havai hatlar yer altına alınıyor

İlçede görüntü kirliliği oluşturan havai hatlar da yer altına alınıyor. İlk olarak Orhangazi Mahallesi'nde başlayan ve tamamlanan çalışmalar diğer mahallelerde de devam ediyor. Süreci yakından takip eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi'yi sultan bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Dursun, "İlgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşlerini alarak hizmeti en hızlı şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Havai hatların yer altına alınma çalışmasında bizlere destek veren BEDAŞ ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi'nde havai hatların yer altına alınma işlemi tamamlandı. Böylece mahalle genelinde yeni altyapı tesisi oluşturuldu. Elektrik kesintisini en aza indirgemek için bölgeye trafo merkezi kazandırıldı. Yeni aydınlatma direkleri ile mahalle modern bir görünüme kavuştu. Altyapı çalışmaları tamamlanan trafo merkezinin ve abone bağlantılarının enerjilendirme işlemi bittikten sonra mevcut havai hat sisteminin sökülmesi planlanıyor.

Fevzi Çakmak Caddesi

Fevzi Çakmak Caddesi de modern aydınlatma direkleriyle yeni bir görünüm kazandı. Aydınlatmada düşük enerji tüketimi sağlayan led armatür kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması hedeflendi. Gelişigüzel yerleştirilen elektrik kablolarının ve havai hat direklerinin oluşturduğu görüntü kirliliği de ortadan kaldırıldı.

B Caddesi

Vatandaşların uğrak noktası olan B Caddesi'nde de aydınlatma çalışmaları yapıldı. Esnaf caddenin yeni görünümden duyduğu memnuniyeti, "Caddemizin ışıklandırmasından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür ederiz" yazan pankartla gösterdi.

Haseki Hastanesi

Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Haseki Hastanesi ve çevresinde yapılan çalışmalar da tamamlandı. Yeni aydınlatma ile birlikte hem yayaların hareket etmesi hem de araç sirkülasyonunun daha rahat bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

İsmet Paşa ve C Caddesi

Sultangazi'nin işlek caddelerinden olan C Caddesi ve İsmet Paşa Caddesine de altyapı çalışmaların ardından modern aydınlatma direkleri kazandırıldı. Yaya yürüyüş konforunun artırılması, araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde sağlanması amacı ile hayata geçirilen 'Prestij Cadde' uygulamasında sona gelindi.

Yunus Emre Bulvarı

Modern aydınlatma direkleri için alt yapı çalışmaları tamamlandı. Kısa bir sürede direk dikim işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışmaların Necip Fazıl Caddesi'nde de başlatılması için kazı ruhsat işlemleri tamamlandı. Hoca Ahmet Yesevi, Belediye etkinlik alanı ve Atatürk Bulvarı'nda da yarım kalan havai hatlar yer altına alındı. G Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Adem Yavuz Caddesi ve Şehit Murat Celep Caddesi için de çalışmalar devam ediyor.