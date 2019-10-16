Sultangazi'de okullara 93 ton temizlik malzemesi desteği

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullara verdiği desteği daha da artıran Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eğitim yuvalarının fiziki kalitesinin artması için her türlü desteği verirken öğrencilerin sağlığı da düşünülüyor. Bu kapsamda okullara tonlarca temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Öğrencilerin kişisel hijyen ve sağlığını önemseyen Sultangazi Belediyesi ilçedeki 86 okula öğrenci sayısıyla orantılı sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu takviyesinde bulundu. 93 ton temizlik maddeleri belediye ekipleri tarafından okullara dağıtıldı. Yunus Emre İlkokulu'na malzemeler teslim edilirken Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Dursun, başarı temennisinde bulundu. Onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.