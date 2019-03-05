Sultangazi'de orman yangını

Ormanı kaplayan duman ise havadan görüntülendi.

Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında itfaiye ekipleri araçlarla ulaşamadıkları alana önce yaya olarak ardından araçlarla müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ormanlık alan zarar görürken ormanı kaplayan duman ise havadan görüntülendi. Görüntülerle yemyeşil ormanları kaplayan duman da gözler önüne serildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.