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Sultangazi'de otomobil yol ortasında alev alev yandı

Sultangazi’de seyir halindeki otomobil yol ortasında alev alev yandı.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yol ortasında alev alev yandı. Yanan otomobil tüm müdahalelere rağmen küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin, araçta yaşanan su problemi nedeniyle yangına müdahale edemediği öne sürüldü.


Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde Cevher Gubayev Hizmet Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Demir idaresindeki 34 LPM 38 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangına müdahale eden araç sürücüsü ve çevredekiler alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının elektrik kablolarından çıktığı söylenen araçta ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü.



Yangına müdahale eden itfaiye aracında su problemi iddiası


Yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek isterken iddiaya göre araçta su problemi yaşandı. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Otomobili kullanılamaz hale gelen Muzaffer Demir, “Seyir halindeyken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi” dedi.



“Cesaret edemedi kendisi, ben cesaret ettim”


Yanan aracın yanında bulunan ticari aracın sahibinin cesaret edip aracı çekemediğini ve aracı kendisinin oradan uzaklaştırdığını söyleyen Hanifi Bayram isimli vatandaş, “Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Ben de anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı” diye konuştu.

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