Sultangazi'de park halindeki araçlara kurşun yağdırdılar

Sultangazi'de gece saatlerinde sokaktaki araçlara kurşun yağdıran zanlı, vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Mahallede park halindeki 7 araç, kurşunların hedefi oldu.

Olay gece saat 01.00 sırlarında Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sokağa yürüyerek gelen saldırgan elinde bulunan silah ile park halindeki araçlara ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşların balkona çıkarak saldırgana bağırması sonrasında kaçarak yan sokağa geçen saldırgan burada da çeşitli aynı şekilde birkaç el ateş ettikten sonra bindiği bir araç ile kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında park halinde bulunan 7 aracın çeşitli yerlerinden isabet eden kurşunlar sonrası zarar gördüğü anlaşıldı.

İsmail Akay isimli araç sahibi, "Gece saat 01.00 sırlarında yatmıştık silah sesine uyandık 7-8 tane aracı tarayıp gitmişler 1-2 kişi diyorlar arka sokakta 4 kişiden 2'si araçtan inmiş tarayarak gitmiş" dedi.

Bir başka araç sahibi Mustafa Yıldırım ise "Silah sesi duydum önce ne olduğunu anlamaya çalıştım sonradan cama çıktığımda adamın birisinin araçlara ateş ederek yürüdüğünü fark ettim. Sonra bağırdım ve başka bir araca binip oradan kaybolup gittiler. Benim aracımın kaportasına ve bir tanede camına gelmiş" dedi.

Olay ile ilgili Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması devam ediyor.