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Sultangazi'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Sultangazi’de park halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Sultangazi'de park halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı.


Sultangazi'de sokak içerisinde park halinde bulunan minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Aracın motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalarından ardından yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yanan araçta incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Araçta yangının çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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