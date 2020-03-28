İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı

İstanbul Sultangazi’de piknik alanları yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı.

İstanbul Sultangazi'de piknik alanları yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı.


İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak toplandığı mesire alanları, ormanlar ve piknik alanları gibi yerlere kısıtlamalar getirdi. Vatandaşların bu alanlarda mangal, spor veya koşu yapması yasaklandı. Alınan önlemlere rağmen vatandaşların piknik alanlarına gitmesi nedeniyle Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı Bektaşi Veli Şehir Ormanları geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı. Zabıta ve güvenlik ekipleri olası ihlallere karşı piknik alanlarının girişinde nöbet tutmaya başladı. Şehir ormanlarının kapatılmasının ardından piknik alanlarının boş kaldığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.