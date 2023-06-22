Sultangazi'de pişkin hırsızların tavırları pes dedirtti

Sultangazi'de bir telefon satış mağazasına girmeye çalışan maskeli pişkin hırsızların hareketleri pes dedirtti. Hırsızlık esnasında kendilerine bağıran kişiye el sallayan hırsızlar o esnada bölgede devriye atan polis aracının sirenini duyunca olay yerinden kaçtı. Hırsızlık için yanlarında getirdikleri demir kesme makasını da bırakıp olay yerinden kaçan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 05.30 sırlarında Sultangazi 50. yıl mahallesi B caddesi üzerinde bulunan bir telefon satış mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye panelvan araç ile mağaza önüne gelen kapüşonlu ve şapkalı 4 hırsız yanlarında getirdikleri levye ile kepenkleri kırmaya çalıştı. Hırsızlardan biri ise araçta arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre uğraşan hırsızlar kepengi kıramayacaklarını anlayınca bu defa ise araçtan aldıkları demir kesme makası ile kepengin bir kısmını kırarak yerinden söktüler. O esnada sesleri duyan bir vatandaş hırsızları uyardı. Pişkin hırsızlardan birisi ise kendisini uyaran kişiye el salladı. Sergiledikleri soğukkanlılıkla içeriye girmek için hazırlanan hırsızlar o esnada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin siren seslerini duyunca panikleyerek geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemenin ardından ise kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anı kamerada

Maskeli ve şapkalı hırsızlar suç aleti olan demir kesme makasını bırakarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçarken hırsızlık girişimi ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde panelvan araç ile olay yerine gelen hırsızların önce demir levye ile kepengi kırmaya çalıştıkları daha sonra ise demir kesme makası kullanarak kepengin bir kısmını kırıyor. Görüntülerin devamında kendilerini uyaran bir vatandaşa el salladıkları ve siren seslerini duyunca demir kesme makasını olay yerinde bırakarak kaçtıkları görülüyor.