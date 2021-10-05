İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultangazi'de polis ekipleri sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde sokakta kalan hayvanları unutmadı.

Sokakta kalan hayvanların beslenmesini elleriyle yapan ekipler, sahipsiz olduğu öğrenilen pitbull cinsi bir köpeği ise veteriner ekiplerine teslim etti.


Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarını unutmadı. İlçe genelinde bir çok noktada besleme çalışması yapan ekipler bazı noktalara ise mama ve su bıraktı. Sokakta kalan hayvanları elleriyle besleyen ekipler, sokak üzerinde sahipsiz olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpeği koruma altına alarak Sultangazi Belediyesi veteriner ekiplerine teslim etti.


Öte yandan, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in talimatıyla kış ve yaz aylarında sokak hayvanları için besleme çalışmasının sürekli yapılacağı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.