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Sultangazi'de polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Sultangazi’de polis ekipleri, kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Sultangazi'de polis ekipleri, kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.


Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, vatandaşların ve esnafın da desteği ile sokak hayvanlarına mama ve et verdi. Polis ekiplerinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmasının kar yağışı boyunca devam edeceği öğrenildi.

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