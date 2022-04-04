Sultangazi'de Ramazan Ayı etkinlikleri

Her akşam iftarda ikram edilen sıcak çorbalar, teravih çıkışı ikram edilen limonatalar ve etkinliklerle Ramazan'a muhabbet dolu bir başlangıç yapılırken ihtiyaç sahipleri de unutulmadı.

Sultangazi Belediyesi'nin beş noktada gerçekleştirdiği iftarlık çorba ikramı Ramazan'da gönülleri ısıtıyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ve Sultançiftliği Merkez Camii önündeki ikram çeşmelerinin yanı sıra her gün 3 farklı noktada, Ramazan boyunca vatandaş için sıcak çorba akmaya devam edecek.

İftar yemekleri hazır

Sultangazi Belediyesi, yemek israfının önüne geçmek ve ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla kalabalık iftar yemekleri düzenlemek yerine sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırmayı tercih ediyor. Belediyenin aşevinde pişirilen çeşit çeşit sıcacık yemekler, her akşam ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarında yerini alıyor.

Eski Ramazanlar Sultangazi'de

Sanat Sokağı'nda her akşam düzenlenen etkinlikler, eski Ramazanların özlenen atmosferini Sultangazi'ye getiriyor. Birçok Sultangazili, teravihlerin ardından geleneksel Ramazan eğlencelerinin tadını çıkarıyor.

"Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferini kıymetli komşularımızla birlikte yaşıyoruz"

Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bizleri bir Ramazan ayına daha ulaştırdığı için yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle Ramazan ayında bir araya gelememiştik. Bu yıl ise, Ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu tekrar yaşıyoruz. Sıcacık çorba ikramlarımızla, şerbetlerle ve limonatalarla, geleneksel Ramazan etkinlikleriyle biz bize olduğumuz, beraber olduğumuz, çok mutlu bir Ramazan yaşayacağız. Öte yandan, gerek israfın önüne geçmek gerekse de daha iyi hizmet sunmak amacıyla, büyük çaplı iftar yemeği uygulamasının yerine sıcak yemekleri doğrudan adrese götürüyoruz. Sıcak yemekleri doğrudan adrese teslim ederek çok daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşabiliyoruz. Böylece, ihtiyaç sahibi ailelerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmıyoruz. Birbirinden değerli isimleri de ağırlayacağımız bu Ramazan, Sultangazimizde bereket, huzur, muhabbet dolu geçecek. Bu duygularla tüm komşularımızın ve İslam Alemi'nin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum" dedi.