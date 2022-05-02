Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin son gününde genç sanatçı Sedat Uçan, seslendirdiği ilahilerle güzel bir Ramazan akşamı yaşattı.

Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri dün akşam sona erdi. Programların son konuğu seslendirdiği ilahilerle genç sanatçı Sedat Uçan oldu. Büyük ilgi gören programda Sedat Uçan, Sultangazililere güzel bir Ramazan akşamı yaşattı. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, sanatçıya çiçek takdim etti. Öztürkmen, “Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'un talimatları ile Sultangazi'de komşularımıza özel bir Ramazan yaşatmaya vesile olmak adına birbirinden güzel etkinliklerle dolu bir program hazırladık. Sanat Sokağı'ndaki programlarımızın yanı sıra mahallelerde de çocuklarımız ve gençlerimize yönelik etkinlikler düzenledik. Dayanışmanın, paylaşmanın lezzetini hissederek, birlik ve beraberlik içinde güzel bir Ramazan yaşadık Sultangazi'mizde. Sizlere etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyor, belediye başkanımızın selamlarını iletiyorum” dedi.

Vatandaşlar, kendilerini keyifli programlarla buluşturduğu için Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a teşekkür ettiler.