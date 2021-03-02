İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın paniği

Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir dükkanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Olay, saat 04:45 sıralarında Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınırken yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanda soğutma çalışması başlattı.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.