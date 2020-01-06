Sultangazi'de şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su bastı

İstanbul Sultangazi'de geceden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Eşyaları kullanılmaz hale gelen aileler her şiddetli yağışta evlerinin bu hale gelmesine isyan etti.

İstanbul'da dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sultangazi'de iddiaya göre su havzası olan bölgedeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Birçok evin zarar gördüğü su baskınları sebebiyle aileler mağdur oldu. Evlerine dolan su sebebiyle eşyaları kullanılamaz hale gelen aileler, her şiddetli yağmurda evlerini su bastığını söyledi. Su basan evlerden belediye ekipleri vidanjör ile su tahliyesi yaptı.

“Yükseklere çıkarttığımız eşyaların üzerine çıkacak neredeyse”

Her şiddetli yağmurda evini su bastığını söyleyen Muhsine Dilaver, sürekli eşya almanın çok masraflı olduğunu belirtti. Dilaver, “Önce lağım suyu sonra arkayı su basıyor. Evin duvar altından oradan, buradan geliyor. Sonra evdeki eşyalar gidiyor. Çocukları akrabalara, komşulara gönderiyoruz. Biz de bir yere bırakıp gidemiyoruz. Su çoğalmasa gideriz bir yerde bekleriz ama su gittikçe çoğalıyor. Yükseklere çıkarttığımız eşyaların üzerine çıkacak neredeyse. Çok masraf oluyor, çok zor oluyor. Biz de kalabalık aileyiz. Hastamız var, çocuklar var. Ben de hamileyim çok zorlanıyoruz. Zaten lağım suyudur neyle yıkayacağız” dedi.

“Kimin evine gitsek hepsi perişan”

Komşularına yardım ettiklerini ancak ellerinden fazla bir şey gelmediğini ifade eden Fatma Emsalsiz, “Bölgedeki bütün bodrum katlar böyle. Kimin evine gitsek hepsi perişan. 4-5 senedir insanlar perişan olmuş. Biz komşuları olarak görevimizi yapıyoruz ama elimizden gelen bu kadar ancak. Ama olan bu değişen bir şey yok. İnsanlar perişan oluyor yazık. Geceden beri bu haldeler. Sadece bu aile değil çok var” diye konuştu.

Bölgede belediye ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları ise devam ediyor.