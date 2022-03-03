Sultangazi'de ‘Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Sultangazi Belediyesi'nin farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Sultangazi Belediyesi'nin farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'nın kazananları belli oldu. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen törene; Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ender Çetin, Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Havva Canbakal, jüri üyeleri, projede ödül alanlar ve vatandaşlar katıldı.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Sultangazi Belediyesi'nin Sıfır Atık temasıyla yenilikçi ve uygulamaya dönüşebilecek, ülkemizin sıfır atık konusunda farkındalığını ve atık yönetimi performansını arttırabilecek projelerin ödüllendirilip desteklenmesi amacıyla düzenlediği yarışmanın kazananları belli oldu. Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'na ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrenciler ile genel kategoride 31 şehirden toplam 132 proje katıldı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen yarışma sonunda 4 kategoride toplam 12 proje dereceye girmeye hak kazandı. Toplamda 58 bin 500 TL'lik ödül takdim edildi.

“Geri dönüşümle, ciddi bir kazancı ülkemiz sınırlarında tutmuş olacağız”

Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Cumhurbaşkanlığının himayesinde bir sıfır atık inavosyon projesiyle ilgili bir katılım sağladık. Bu projemiz sıfır atık inovasyon projemiz bizim SULSİM olarak kısaca adlandırdığımız inovasyon projemiz Bakanlık tarafından ödüle layık görüldü ve bugün o ödüle layık görülen projenin finalindeyiz. Hem ilkokul, hem ortaokul, lise ve üniversite olarak 4 kategoride ödül vereceğimiz bu projemizin bugün ödül törenindeyiz. Kıymetli genç kardeşlerim özellikle sürecin içerisindeler onların ortaya çıkartmış oldukları projeyi hep beraber gördük, jürilerimiz değerlendirdiler ve bugün bu değerlendirme sonucunda da ödüllerini alacaklar. Türk Sanatları Enstitüsünün bir çalışması sonrasında bizim yaklaşık olarak topladığımız bu kadar atığın 600 ton atığın yaklaşık yüzde 40'nın, yüzde 45'inin dönüşebilir olduğu tespiti yapıldı. Şimdi tamamen yakılan biraz önce bahsettiğimiz süreç itibariyle yakılan bir sürecin yüzde 40'ı, 45'ini tekstil atıklarının geri dönüşünü sağlamak üzere bir çalışma yürütüyoruz. Bunu bitirdiğimiz takdirde ciddi bir şekilde sıfır atık projesi üretmiş olacağız hem de geri dönüşümde de esasında ciddi bir kazancıda ülkemiz sınırları içerisinde tutmuş olacağız” dedi.