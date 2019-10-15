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Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

Sultangazi’de bulunan bir kuyumcuya gelen eli silahlı 3 kişi, bir miktar altın alarak kaçtı.

Sultangazi'de bulunan bir kuyumcuya gelen eli silahlı 3 kişi, bir miktar altın alarak kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki incelemesi devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Sultanganzi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltında bulunan kuyumcuya eli silahlı 3 kişi geldi. Şahıslar silah zoruyla kuyumcuda bulunan bir miktar altını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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