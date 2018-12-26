Sultangazi'de sokak hayvanları için bir çok noktaya kulübe konuldu

Ayrıca ilçede birçok noktada yemleme çalışmalarına başlandı.

Sultangazi Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte risk altında kalan sokak hayvanları için harekete geçti. Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından ilçede bulunan sokak hayvanlarını doyurmak için yemleme çalışması başlatıldı. Sultangazi Belediyesi ekipleri ilçenin farklı yerlerine sokak hayvanlarını soğuklardan korumak için kulübe yerleştirdi. Ekiplerin sokak hayvanlarını yemleme çalışması, kış ayları süresince devam edecek.