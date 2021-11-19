Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı

Sultangazi'de 18 yaşındaki genç sokak ortasında arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Genç hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultangazi Gazi mahallesi 1369 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine dönen 18 yaşındaki Gürkan Altun gelen telefon ile dışarı çıktığında sokak ortasında arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Altun can havliyle kaçmaya çalıştığı esnada yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışan genç yolda hayatını kaybetti.

Yaşanan olayı anlatan komşusu Zühre Eren verdiği bilgide "Akşam saatlerinde evdeydik silah sesini duyduk ve camı açtık dışarıya bakınca çocuklar birisi vurulmuş dediler arka camdan baktığımda ise Gürkan dediler sonra herkes koşuşturmaya başladı. Çocuğun kimseye bir zararı yoktu arkadaş çevresi vardı sadece herhangi bir yaramazlığı ve ailesi ile bir sorunu yoktu ailesinin de kimseye zararı yoktu. Komşulardan duydum telefon gelmiş ve dışarı çıkmış diye söylediler 3 el silah sesi duyuldu ardından ölüyor diye bağırdılar ve bir araca bindirdiler sonra hastaneye kaldırırken vefat etmiş. Bizim binamızın yanından annem diye bağırarak geçtiğini duydum ama Furkan olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganın ise kaçarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.