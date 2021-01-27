İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Sultangazi’de öğle saatlerinde sulu kar etkili oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sultangazi'de öğle saatlerinde sulu kar etkili oldu. Zaman zaman yağmurla karışık etkili olan sulu kar, rüzgarın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatlerinde Sultangazi'de, sulu kar etkili olmuştu. Başlayan kar yağışı zaman etkisini arttırırken, bazen de yağmurla birlikte yağıyor. İlçe merkezinde de etkili olan sulu kar yağışı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, fırtınanın etkisiyle sulu kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bazı vatandaşları rüzgar nedeniyle şemsiyelerinin uçtuğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.