Sultangazi'de ters yöne giren araç ticari otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre, ters yönde ilerleyen otomobil karşıdan gelen ticari otomobille çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi şans eseri olay yerinde bulunan kadın doktor yaptı.

Kaza, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede ters yönde ilerlediği iddia edilen Gaziosmanpaşaspor Kulübü Başkanı Cem Tavlı'nın kullandığı 34 BBB 122 plakalı otomobil, Yahya Topbaş (20) yönetimindeki 34 NA 5243 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yahya Topbaş'ın kullandığı ticari araç savrularak yan yattı. Kazaya karışan 2 araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahaleyi şans eseri olay yerinde bulunan bir doktor yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yunus Emre Topbaş (11), Timur Emek (12), Yahya Topbaş (20) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Anne gözyaşlarına boğuldu

Kazada yaralanan Yunus Emre Topbaş'ın olay yerine gelen annesi oğlunu kanlar içinde görünce gözyaşlarını tutamadı. İlk müdahaleyi yapan kadın doktoru gözyaşları içinde izleyen anne, ambulansla birlikte hastaneye gitti.

“Ters yöne giren adam trafik kuralına uymuyor”

Aracı takla atan Yahya Topbaş'la konuştuğunu söyleyen vatandaş Şafak Ataseven, “Kaza yapan şoförün anlattığına göre, karşı taraftan tersten araç giriyor. Tersten girince bu da biraz hızlı geliyor. Vurduğu gibi ters dönüyor araba. Bu şekilde olmuş. Ters yöne giren adam trafik kuralına uymuyor adam. Tersten girmeye çalışıyor biraz öteden gitmek istemiyor anladığım kadarıyla. Tersten girince bu arkadaş da vuruyor. 1 tane çocuk yaralıydı. Başından yaralanmış sanırım ambulans götürdü. Sanırım 3-4 kişilerdi” dedi.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.