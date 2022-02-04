Sultangazi'de ticari taksiyle panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı

Sultangazi'de ticari taksi ile panelvan aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ticari taksi şoförü, anne ve 2 çocuk yolcusu ile seyir halindeyken Sultançiftliği istikametine dönüş yapacağı esnada kavşağı kaçırdı. Trafiğin yoğun akıcı olduğu esnada ters manevra yapan ticari taksiye Mustafa Gündüz yönetimindeki 34 DGE 429 plakalı kapalı kasa panelvan araç çarptı. Kazada anne ve çocuklar hafif şekilde yaralanırken, ticari taksi şoförü ise şoka girdi. Kazada yaralı vatandaşlara ilk olarak diğer araç sürücüleri müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için önlem aldı.

Kaza anını anlatan panelvan araç sürücüsü Mustafa Gündüz, “Seyir halindeyken taksi ters yönden geçmeye çalışıyordu, dönmüştü. Ben de ortadan vurdum o da dönerek tekrar bana vurdu. Yapmaması gereken hareketi yaptı ve toplam taksi şoförü dahil 4 yaralı var" dedi.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırılırken, sürücü Mustafa Gündüz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.