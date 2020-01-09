Sultangazi'de tiyatro ile 'Sıfır Atık' bilinci

Böylece çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor, hem de atıkların geri dönüşümü konusunda bilgi sahibi oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesine destek sürüyor. Atık oluşumunu en aza indirerek israfın önüne geçmeyi hedefleyen 'Sıfır Atık' projesi hakkında farkındalık oluşturmak isteyen Sultangazi Belediyesi, öğrencilere yönelik etkinlikler düzenliyor. 'Ağaç yaşken eğilir' düşüncesiyle öğrenciler, düzenlenen tiyatro gösterisiyle atıkların geri dönüşümü konusunda bilinçlendiriliyor. Böylece keyifli zaman geçiren öğrenciler aynı zamanda atıkların geri dönüşümü konusunda da bilgi sahibi oluyor.

Sıfır atık çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor

Tiyatro oyunuyla, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak adına herkesin yapabileceği bir şey olduğu ve atıkların geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğu aşılanıyor. Öğrencilerin çöpe giden atıkları ayırma konusunda duyarlı olmalarına katkı sağlanıyor. Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıfır atık çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Tekstil atıklarının toplanması için konulan tekstil atık kumbaralarının sayısı 150'ye, 8 ayrı atığın toplandığı atık getirme merkezlerinin sayısı ise 9'a yükseltildi.