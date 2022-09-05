Sultangazi'de Toplum Destekli Polisler, çocukların okul heyecanına ortak oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polisler, Sultangazi'de Uyum Haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine hediyeler vererek, onların heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, Uyum Haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde öğrenciler velileriyle birlikte Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu'na geldi. Çocukların ilk gün heyecanına ortak olan Toplum Destekli Polisler, ilkokul ve anasınıfına başlayan çocuklara hediyeler verdi. Polisler, bugüne özel hazırlanan defter ve maketlerle çocukları sevindirdi. İlkokula yeni başlayan oğlunu okula getiren anne Hacer Çelik, “2023 yılında tüm öğrencilerimize ve tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Okulun ilk gününde polislerin sınıfa gelip çocuklara hediyeler vermesi çok memnun etti. Onların başarılarını cana gönülden bekliyorum. Herkese bütün öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diliyorum. Allah herkese hayırlı seneler nasip etsin. Geldik çok mutlu olduk” dedi.

Okula yeni başlayan Yunus Emre Çelik ise “Herkese başarılar dilerim. Polisler bizi çok mutlu ettiniz. Polisleri çok seviyorum” diye konuştu.