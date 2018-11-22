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Sultangazi'de trafik kazası: 1 ölü

Sultangazi’de bir ticari aracın tünel içindeki koruma demirlerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sultangazi'de bir ticari aracın tünel içindeki koruma demirlerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Sultangazi ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki alt geçitte saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde seyir halinde olan ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarlarındaki koruma demirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan demirler araca saplandı. Aracın sağ ön kısmından giren demir arka camdan çıktı. Araçta bulunan bir kişi feci şekilde can verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemeler devam ediyor.

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