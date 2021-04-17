İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de trafik kazası: 1 yaralı

Sultangazi’de dün akşam saatlerinde park halindeki bir araca çarpan sürücü kolundan hafif bir şekilde yaralandı.

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde park halindeki bir araca çarpan sürücü kolundan hafif bir şekilde yaralandı. 2 araçta da maddi hasar oluştu.


Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Habibler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Öner Öterkuş yönetimindeki 42 AYB 78 plakalı Opel marka hafif ticari araç sürücüsü, seyir halindeki bir kamyonun kendisini sıkıştırması nedeni ile park halindeki Peugeot marka 34 FV 6784 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazada Öner Öterkuş kolundan yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralıya olay yerinde müdahale etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.