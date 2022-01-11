Sultangazi'de Türk Sanat Müziği Gecesi

Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi'de sahne alan Tasavvuf ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Adem Tay, verdiği konserle dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

Sultangazi'de kültür ve sanatın kalbi Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu ile atmaya devam ediyor. Şiir programları, söyleşiler, seminerler, geziler ve daha birçok etkinlikle devam eden sezon, son olarak Türk Sanat Müziğinden en güzel eserlerin seslendirildiği bir konsere sahne oldu. “Adem Tay ile Hoş Sada” konserine katılan dinleyiciler, genç sanatçının seslendirdiği parçalarla keyif dolu bir akşam geçirdi. "Uyan Ey Gözlerim", "Ey Gönül" gibi sevilen eserlerin seslendirildiği konserde sanatçı, Sultangazililerle buluştuğu için mutluluk duyduğunu belirtti. Dinleyiciler de, böyle güzel bir müzik ziyafeti sunduğu için sanatçıya ve Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.