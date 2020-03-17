Sultangazi'de türkü evini basıp kurşun yağdırdı

Sultangazi'de elinde silahla türkü evini basan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın içeride rast gele ateş ettiği görülüyor.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde türkü evinde meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişi cadde üzerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı baskın düzenlemişti. Havaya ateş açarak uzaklaşmıştı. Ardından caddenin sonunda bulunan başka bir türkü evinde girip, elindeki silahla mekanı basan saldırgan, mekanı kurşun yağmuruna tutmuştu. Yaşanan olayda toplamda 6 kişi yaralanmıştı. Şahsın mekanı basarak rastgele ateş etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın mekana girerek rast gele ateş ettiği görülüyor.