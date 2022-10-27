Sultangazi'de tuz yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 ton tuz yüklü tır devrildi. Kazada tonlarca tuz yola dökülürken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Selçuklu Bulvarı Habibler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tuz deposundan yüklediği 26 ton tuzu Büyükçekmece'ye götürmek isteyen Faruk Burhan yönetimindeki 06 FR 9255 plakalı tır viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak refüje devrildi. Kazada tır yaklaşık 20 metre kadar sürüklenirken sürücü ise bacağından hafif şekilde yaralandı. Kazada tonlarca tuz yola dökülünce bir şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ayağından hafif şekilde yaralanan sürücü Faruk Burhan ise ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı görüp yardımına koşan bir vatandaş, ''Arkadaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sultangazi'deki tuz deposundan tuzu yükledi ve Büyükçekmece'deki fen işlerine götürürken aşağıdan yukarıya doğru geliyordu. Burada kamyonun hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı. Allah'a şükür bir şeyi yok. Ufak bir yaralanma var. Ambulans geldi yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun devletimizden herhangi bir ölüm kalım yok. Ağır yaralanma da yok. Şu an arkadaşın durumu iyi ambulans götürecek. Belediyenin arabası geldi burada yol kenarına aldık ve yardımcı olduk. Kepçe geldi ve tuzu yoldan kazıdı bizde önlem aldık, yardımcı olmak için'' dedi.

Sürücü Faruk Burhan'ın çalışma arkadaşı olan Ali Atar ise, ''Arkadaş ile birlikte aynı yerde çalışıyoruz beraber yükledik tuz deposundan ve Beylikdüzü'ne gidiyorduk. Burası zaten viraj ve sıkıntılı gördüğünüz gibi orada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Zaten hızlı da gelemez birden böyle oldu. Biz de yardımına geldik olay bundan ibaret. Durumu iyi bir sıkıntısı yok ayağında ağrı vardı. Tam olarak bilmiyoruz ambulansa bindi göremedik götürdüler. Durumu iyi sıkıntı yok'' diye konuştu.

Kazada tonlarca tuz yola dökülürken, trafiğin akışını sağlamak için polis ekipleri bölgede önlem aldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.