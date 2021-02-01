Sultangazi'de uygulamalı deprem eğitimi

AFAD ile yapılan işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan simülasyon tırında vatandaşlara deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

‘Deprem değil, tedbirsizlik öldürür' bilincini aşılamak için İstanbul'u ilçe ilçe dolaşarak deprem bilinçlendirme eğitimi veren AFAD Simülasyon Tırı, Sultangazi Belediyesi işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na geldi.7.4 şiddetine kadar sallanan tırda AFAD görevlileri tarafından deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği büyük küçük her yaş grubundan vatandaşa uygulamalı olarak anlatıldı.

Deprem çantasının önemi

AFAD görevlileri simülasyon tırını ziyaret edenlere öncelikli olarak deprem çantası hazırlanmasının önemini vurguladı. Deprem çantasında nelerin bulunması gerektiğini ziyaretçilere detaylı bir şekilde anlatan AFAD görevlileri, evdeki eşyaların sabitlenmesinin de hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Deprem anı canlandırıldı

Depreme evde veya okulda yakalanma durumunda yapılması gerekenler 6.5 şiddetindeki sarsıntıyla gösterildi. Görevliler öğrencileri, sarsıntı sona erene kadar sıranın yanında iki diz yerde olacak şekilde beklemeleri ve deprem bittiğinde sigorta ve vanaları kapatarak hızlıca okul bahçesine çıkılması yönünde uyardı.