Sultangazi'de yaz okulları kayıtları başladı

Sultangazi'de açılan "Yaz Okulları" ile çocuklar ve gençler; bilim, sanat ve kültür dünyasının kapılarını aralıyor. Gençlik merkezlerindeki yaz okullarında gitar, okçuluk, çeşitli spor etkinlikleri ile değerler eğitimi yer alıyor. Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi, Şehit Hikmet Baysal Gençlik-Sanat Merkezi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim-Kültür Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen yaz okullarında kayıtlar başladı.

Merkezi sınavlara hazırlık, dersler ve ödevler derken çocuklar ve gençler, bir eğitim yılını daha geride bıraktı. Yaz tatili etkinlikleri çocukların ve gençlerin hem okul yorgunluğunu atmaları hem de yeni şeyler öğrenmeleri için bir fırsat. Bu düşünceyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, yaz aylarının hem eğlenceli hem de eğitici ve öğretici nitelikte olması amacıyla, "Yaz Okullarını" hayata geçirdi.

Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi, Şehit Hikmet Baysal Gençlik-Sanat Merkezi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim-Kültür Merkezi'nde düzenlenen yaz okullarında kayıtlar başladı. Sultangazi Belediyesi Yaz Okullarında düzenlenen ücretsiz eğitimlerle çocuklar ve gençler hem eğlenceli vakit geçirilmesi hem de bilim, sanat, kültür programlarıyla bedensel ve zihinsel gelişlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Yaz Okulları'nda gerçekleştirilen eğitimler tamamı uzman kadrodan oluşan eğitimcilerin katılımıyla sağlanıyor. Uzman eğitimciler verdikleri eğitimlerin yanı sıra çocukların kendilerine olan güvenini artırmaya yönelik çalışmalara da imza atıyor.

Gençlik merkezlerinde 16-35 yaş arası tüm gençlere yönelik düzenlenen yaz okullarında bağlama, gitar, okçuluk ve çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor. Öte yandan bu merkezlerde ‘'Değerler Eğitimi'' adı altında Kuran-ı Kerim, siyer ve ilmihal eğitimini de veriliyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim-Kültür Merkezi'nde düzenlenen yaz okullarında ise çocuklar eğitim atölyelerde bilimin temel ilkelerini öğreniyor. Yaz okulu kapsamında yer alan atölyeler ise şunlar; fen bilimleri -1, fen bilimleri -2, matematik, robotik ve kodlama, eleştirel düşünme, dil sanatları, akıl zeka, drama.