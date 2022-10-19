Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı

İstanbul Sultangazi'de kaldırım önüne beton dökerek rampa yapmaya çalışan baba ve iki oğlu, kendilerini uyaran zabıta görevlilerine kürekle saldırdı. Çıkan kavgada yaralanan 2 zabıta görevlisi hastaneye kaldırılırken, baba ve 2 oğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalı araç çekici hizmeti veren baba ve iki oğlu çekici aracının giriş çıkışı için kaldırıma beton dökerek rampa yapmak istedi. Tesadüfen oradan geçen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri durumu fark edince şahısları uyararak, beton dökmelerinin yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine zabıta ekipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Şahıslar zabıta ekiplerine küfür edince tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıslar zabıta ekiplerine kürekle saldırıp darp etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesi ile taraflar ayrılırken, kavgada Eray Bektaş ve Yunusemre Karagül isimli iki zabıta memuru yaralandı. Baba ve iki oğlu polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Yaralı zabıta memurlarının ise Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

Adem Hakkıoğlu isimli vatandaş, "Burası işyeri. Kaldırımdan arabayla rahat girip çıkalım diye rampa yapıyorlar. Zabıtalar ise uyarmaya geliyor. Burada olaylar büyüyor ve küfürleşme oluyor. Daha sonrasında baba ve iki oğlu kürek ve motosiklet kaskı ile zabıta memurlarına saldırıyorlar. Biz de ayırdık. Sonra zabıta ve polis ekipleri geldi, taraflar birbirinden şikayetçi olmuş" dedi.