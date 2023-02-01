Sultangazi'de zillere basıp kaçan çocuklar mahalle halkını canından bezdirdi

Sultangazi'de bir süredir akşam geç saatlerde sokak sokak dolaşarak binaların zillerine basıp kaçan çocuklar, mahallede yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. Çocukların zillere basıp kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, bir süredir mahalleye dadanan 3 çocuk, akşam geç saatlerde bazı binaların girişinde bulunan dairelere ait zillere tek tek basarak kaçmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan bina sakinleri ise duruma tepki gösterirken çocukların zillere basıp kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Ferdi Engin "Ne maksatla zillere bastığını bilemiyoruz. Daha önce burada bu konu ile ilgi iki komşumuz birbirine girdiler burada bildiğiniz kavga ettiler. İşte senin çocuğun bastı, onun çocuğu bastı ama bunun yanı sıra mahallenin içindeki çocukların yanı sıra dışarıdan geldiklerini düşünüyoruz. Videoda da göründüğü gibi alt taraftan geliyorlar ve sürekli zillere basa basa gidiyorlar artık bezdirdiler bizi. Ne maksatla geldiklerini bilmiyoruz hırsızlık mı yapacaklar, evleri mi yokluyorlar, yoksa oyun olsun diye mi basıyorlar. Mahalle sakinleri de artık çileden çıkmış durumda. Maksatla oyun ise birisi inecek ve dövecek zarar verecek bu defa aileleri ile sıkıntıya girecekler. Bizi izliyorlar ise videodaki çocukları tanıyıp aileleri sahip çıkarlarsa çok iyi olacak. Bizi lütfen bu dertten bu çileden kurtarsınlar artık" dedi.

Olay anı kamerada

Mahallede yaşayan vatandaşlar sürekli olarak zillere basıp kaçan çocuklardan sıkıldıklarını belirtirken o anlar ise bir binada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda 3 çocuğun yan yana yürüdüğü ve daha sonra 2 çocuğun gözcülük yaparken 1 çocuğun ise bir binaya ait zillere bastığı daha sonra ise olay yerinden kaçtıkları görülüyor.