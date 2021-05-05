Sultangazi'deki gençler uyuşturucu bataklığından kurtuluyor

Sultangazi'de, uyuşturucu bataklığına saplanan gençleri kurtarmak için bir yandan polis, bir yandan da çevredeki iş adamları ve esnaflar canla başla mücadele ediyor. “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” (ÇOGEP) kapsamında 27 genç uyuşturucudan kurtarılarak topluma kazandırıldı.

Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürülüğü madde kullanan ve gönüllü olarak bırakmak isteyen 14-35 yaş aralığındaki uyuşturucu bataklığına saplanan gençleri kurtarmak için tedavi süreci başlattı. “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” (ÇOGEP) kapsamında kurtarılan 27 gence aileleri, polisler, iş adamları ve esnafta destek veriyor. Hastanede tedavi süreci tamamlanan gençler ise daha sonra tekrardan uyuşturucuya başlayabileceği ortamlardan uzak tutuluyor. Çevredeki iş adamları da hem mesleki becerilerinin gelişmesi, hem de düzenli bir kazanç elde edebilmeleri için gençlere iş imkanı sağlıyor. Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün pedagog ve psikolog destek verdiği gençler uyuşturucu illetinden kurtuluşlarını anlattılar.

“Çok büyük paralar gidiyor bu eroine şirketimi sattım onun yüzünden”

Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra hayat kalitesinin arttığını söyleyen Emre Saral, “Eroine 32 yaşında başladım ve 2 sene kullandım. Arkadaş çevremde kullandım. Şirketim vardı benim ortağımdan ayrıldım. Şirkette yalnız kalınca arkadaşlarım gelemeye başladı. Onlarda kullanıyorlardı bende merak ettim nasıl bir şey diye ve kullanmaya başladım. Bağımlı olunca bırakamadım. Çok büyük paralar gidiyor bu eroine. Şirketimi sattım onun yüzünden. Şirketimi satınca yine devam ettim içmeye sonra eşim öğrendi ve evde sıkıntı oldu. Kötü bir şey bu eroin kimseye tavsiye etmem. Eşim günlerce ağladı, sağ olsun karakol böyle bir yardım yapıyormuş. Buraya geldik yardım ettiler bize. 6 ay bıraktım, 6 ay sonra bir daha başladım arkadaşlar yine rahat bırakmadı beni. Ondan sonra 6 ay bir daha içmedim. Komiserlerim sağ olsun yine hastaneye yatırdılar ve yardımcı oldular. İçen arkadaşlara söylüyorum gelsinler karakola söylesinler biz bırakmak istiyoruz diye yardımcı olurlar bıraksınlar, bırakmak güzel bir şey. Hayat kalitem çok iyi herkes çok iyi davranıyor, bıraktığıma mutluydum. Birikmiş param da vardı borcum harcımda yoktu. Ama buna başlayınca para dayanmıyor, çok paralar gidiyor. Abim 20 senelik içiciydi benim vesilem ile bıraktı” diye konuştu.

“Annem evi terk etti beni bıraktı gitti”

Küçük yaşta uyuşturucuya başlayan Gökhan Erdem, “Ben 16 yaşında başladım uyuşturucuya. Aşağı yukarı uyuşturucuyu 10 sene kullandım. İlk önce bali ile başladım. Daha sonra esrar, askere gidip geldikten sonra bonzai yaygındı onu kullandım. Yavaş yavaş derken eroinle tanıştım. Eroin ve metamfetamin kullandım ama en çok eroin kullandım. Çok berbat ötesiydi, ben uyuşturucu kullandığım dönemde babamı kaybettim, sonra abimi kaybettim, sonra annem evi terk etti beni bıraktı gitti. Değişik sıkıntılar yaşadım, yalnız kaldım, bir 6 ay kadar sokaklarda yaşadım. Benim bir inancım vardı. Kendime olan inancımı hiç bir zaman yitirmemiştim. Bu hayatımdan hiçbir zaman vazgeçmemiştim. Ben başaracağım diyordum. Değişik tedavi metotları denedim. Amatem'de yattım 7 kere. Ceza evine kadar da düştüm. En sonunda ıslah oldum. Şimdi hayatım daha güzel. Ben dışarıda yaşıyordum eve de gitmiyordum. Babam öldükten sonra iyice salmıştım kendimi” dedi.

“Emniyet teşkilatı sürekli arkamızda Allah razı olsun”

Bir dönem uyuşturucu almak için hırsızlık yaptığını belirten Erdem, “Bir arkadaşım geldi uyuşturucu tedarik etmek için bende onun işini hallettim. Sonra dedi ki ben bir tane abi ile tanıştım. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü bize yardımcı olacak sağ olsun. Beni özel hastaneye yatıracak, gel dedi senle gidelim. Müdürün bana dediği bir şey var hiç unutmuyorum. ‘Ben sizin annenizin yaptığı duayım oğlum' demişti. Şuan yaptığım işten memnunum aç değiliz açıkta değiliz. Kimseye minnet etmiyoruz. Kendimiz kazanıyor, kendimiz yiyoruz helal yoldan. Helal olması çok önemli benim için. Çünkü önceki hayatımızda haramzade bir insan olduğumuzdan dolayı artık biraz daha Allah'tan korkarak yaşamaya çalışıyoruz. Az olsa da memnunuz. Üzeri pejmürde, ışıklarda görürsünüz ben öyle bir insandım. Bende bir dönem onlarda bir tanesiydim. Uyuşturucuya ilk başladığımda benim bir arabam vardı. 45 bin liraya arabamı sattım. Bittikten sonra bir grup var uyuşturucu satın almak için marketlerden hırsızlık yapıyorlar. Bende onlarla tanıştım ve bir dönem o işleri kovaladım. Işıklarda sinyalci diye tabir edilen insanlardan bir tanesi olmuştum. Emniyet teşkilatı sürekli arkamızda Allah razı olsun” dedi.

“Ay başı maaşını aldığı zaman bizlere ve annesine bir tepsi baklava yaptırdı”

Uyuşturucudan kurtulan birçok gence iş imkanı sağlayan iş adamı Selim Kayalar, “Biz bunlarla ilgili Sultangazi Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde güzel bir çalışma yaptık. Aşağı yukarı 60-70 tane uyuşturucu madde kullanan kardeşlerimizi tedavi ettirdik. Tedaviden sonra da bırakmadık iş imkanı sağladık. Sultangazi Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde iş adamlarıyla beraber biz bu yükün altına girdik. Devam da ediyoruz bırakmış değiliz. Her ilçede böyle çalışma olması lazım. Türkiye'nin her yerinde bunlar var. 14-15 yaşlarında çocuklar hatta daha da ufak yaşta olan çocuklar bile bu maddeyi kullanıyorlar. Sultangazi Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle beraber birçok kardeşimizi kazandırmaya çalışıyoruz. 3-4 tanesini ben iş imkanı sağladım. İş adamları arkadaşlarımız var onlarda iş imkanı sağladı. Tekstil, ayakkabı gibi sektörler, bizim mesela inşaat sektörü olduğu için birkaç tanesine makinelere ve şantiyelere verdik. İş verdiğimiz kardeşimiz o kadar sevinçten havalara uçtu ki, aybaşı maaşını aldığı zaman bizlere ve annesine bir tepsi baklava yaptırdı. O kadar sevinçten havalara uçtular ki ama biz bunları bırakmıyoruz, takip ediyoruz. Bıraktığın zaman gene bu yola düşüyorlar” ifadelerini kullandı.