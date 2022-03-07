Sultangazi'deki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Sultangazi'deki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının koordinesinde düzenlenen tatbikatlarda SAK-E (Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) de aktif görev aldı.

Sultangazi Piri Reis Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikata Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç ve SAK-E gönüllüleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bir deprem anının canlandırıldığı okulda, SAK-E gönüllüleri öğrencilere nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Tatbikatın ardından, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan sergi alanına geçilerek, afetler ve alınması gereken önlemlere dair bilgilendirici görsellerin yer aldığı sergi gezildi.