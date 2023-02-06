Sultangazi'den deprem bölgesine yardım eli

Deprem haberinin duyulmasıyla derhal harekete geçen Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), gerekli malzemelerle birlikte hava yoluyla deprem bölgesine ulaştı.

İlçede büyük bir yardım kampanyası başlatan Sultangazi Belediyesi, afetzedelere ulaştırılmak üzere vatandaşlardan gelen yardımları çeşitli noktalardan topluyor.

Sultangazi Belediyesi, yüzyılın en büyük depremlerinden birinin gerçekleştiği afet bölgesine yardım eli uzatıyor. Sultangazi Belediyesinin deneyimli arama-kurtarma ekipleri, deprem haberinin duyulmasıyla derhal bölgeye hareket etti. Hava yoluyla bölgeye intikal eden SAK-E, AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Sultangazi'de dev yardım seferberliği

Sultangazi Belediyesi, afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sultangazi Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde büyük bir yardım seferberliği başlattı. Belediye; gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca kalemdeki yardım malzemesiyle afet bölgesine destek olmayı amaçlıyor. "Haydi Sultangazi, Gün Birlik Olma Günüdür" diyerek herkesi yardım seferberliğine davet eden Sultangazi Belediyesi, vatandaşların Sultançiftliği Merkez Camii, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi ve muhtarlıklara ulaştırdığı ihtiyaç malzemelerini topluyor. Ayrıca vatandaşlar, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezini arayarak yardım malzemelerini kendi adreslerinden belediye ekiplerine teslim edebiliyor.