Sultangazi'den Muş ve Bitlis'e kardeşlik ziyareti

Abdurrahman Dursun, kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan ziyaretinde Bitlis ve Muş belediye başkanları ile bir araya geldi. Bitlis Belediyesi, Muş Belediyesi, Sultangazi'nin kardeş belediyesi Muş'un Serinova Belediyesi ile Kırköy Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Dursun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların oluşturduğu Sultangazi, Anadolu'nun her yöresinde gönül bağına sahip. Abdurrahman Dursun, Muş ve Bitlis'i kapsayan ziyaretinde Doğu Anadolu'nun bu iki kenti ile olan kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçladı. Başkan Dursun'a ziyaretinde AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç ile meclis üyesi Orhan Demirbaş eşlik etti. Başkan Dursun'un bu kentlerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve görüş alışverişinde bulunduğu ziyaretler sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Başkan Dursun, ziyaretler kapsamında Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Sultangazi'nin ‘kardeş belediyesi' Muş-Serinova Belediye Başkanı Engin Atılgan ve Muş-Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman ile makamlarında bir araya geldi. Ziyaretleri esnasında ilçelere dair muhabbet eden ve çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulunan Başkan Dursun, sıcak yaklaşımları ve misafirperverlikleri dolayısıyla ev sahibi belediye başkanlarına teşekkür etti. Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini belirten Başkan Dursun, Sultangazi ile Muş ve Bitlis arasındaki kardeşlik bağının daha da güçlendiğini söyledi.

Başkan Dursun, yaptığı konuşmada, “Bitlis ve Muş'ta çok güzel ziyaretler gerçekleştirdik. Değerli belediye başkanı kardeşlerime misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Kardeşlerimizin Bitlis ve Muş'ta gerçekleştirdiği çalışmaları birlikte inceleme fırsatı bulduk. Bir kez daha gördük ki belediyeler insana hizmet anlayışıyla idare edildiğinde, hizmet ettikleri bölgelerde bunun farkı hemen görülüyor. Kardeşlerimiz Bitlis ve Muş'a çok değerli hizmetler kazandırmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizler, aramızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bir kez daha tekrarlıyorum; bizler hizmet belediyeciliği anlayışıyla Sultangazi'yi, Kırköy'ü, Serinovayı'yı, Muş'u, Bitlis'i ve tüm Türkiye'yi hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağız inşallah” diye konuştu.