Sultangazi'den sağlık çalışanlarına kolonya ve içme suyu desteği

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları için 3 bin adet kolonya ve 25 bin adet içme suyu desteğinde bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı en önde mücadele verenlerin başında gelen sağlık çalışanları için Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 bin adet kolonya ve toplamda yaklaşık 25 bin adet 1,5 litrelik ve yarım litrelik içme suyu dağıttı. Öncesinde de sağlık çalışanlarına özel pijama ve iç çamaşırı desteğinde bulunmuştu. Sultangazi'deki tüm hastane ve aile sağlık merkezlerine ise kuru yemiş dağıtıldı. Öte yandan aile sağlığı merkezlerine belli periyotlarla yüz siperliği veriliyor.

“Sağlık çalışanlarımızın böyle küçük dokunuşlara ihtiyacı var”

Bu süreçte sağlık çalışanlarına yaptıkları desteklerden bahseden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sağlık çalışanlarımız bu süreçte çok büyük gayretle çalışıyorlar. Bu sebeple ben başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına minnettarlığımı tekrar ifade ediyorum. Bundan önceki süreçte sağlık çalışanlarına dezenfektanlarla, pijamalarla, iç çamaşırlarıyla ve kuru yemişlerle yanlarında olmuştuk. Bugün ise yaklaşık 25 bin adet bir buçuk litrelik ve yarım litrelik suları hastanemize veriyoruz. Bunun yanında 3 bin adet kolonyalarımızı vereceğiz. Sağlık çalışanlarımızın böyle küçük dokunuşlara ihtiyacı var. Başta Haseki Hastanemiz olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarını ise temizledik ve ilaçladık. Bu ve benzeri destekleri hem aile sağlık merkezlerine hem hastanelere yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.