İhlas Haber Ajansı

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Sultangazili berberler Elbistan'da

Sultangazi Belediyesi, deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kez Sultangazili berberler, yıkımın en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Elbistan'a giderek, ücretsiz kuaför hizmetiyle desteğini gösteriyor.


Sultangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen iki depremin ardından afet bölgelerinin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez Sultangazili gönüllü berberler, depremin şiddetli yıkıma sebep olduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.


Gönüllü berberler Elbistan'daki depremzedelere ücretsiz olarak saç ve sakal tıraşı hizmeti verdi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen berberler, onlarla sohbet etti. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Tüm Türkiye olarak acımız büyük. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek depremin vurduğu şehirlerimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Genci, yaşlısı herkes bir olarak kardeşlerimize yardım eli uzatıyor. Sultangazili güzel gönüllü esnafımıza deprem bölgesine giderek gösterdikleri dayanışma ve hizmetten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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