Sultangazili çocukların tiyatro keyfi

Özellikle çocuk tiyatroları, çocuklar ve velilerden büyük ilgi görüyor. Hafta sonları sergilenen çocuk tiyatroları, minikleri eğlendirirken bilgilendiriyor.

Sultangazi Belediyesi; tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum, konser, sinema gösterimi gibi birçok etkinliği ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en değerli ozanlardan birisi olan Aşık Veysel'in adını taşıyan kültür-sanat sezonu, birbirinden renkli etkinliklerle sürüyor. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde çocuklar için hazırlanan müzikal ve tiyatrolar oldukça talep görüyor. Hafta sonu çocuklarının kaliteli vakit geçirmesini isteyen aileler çocuk etkinliklerine yoğun ilgi gösteriyor.

“Ağaç yaşken eğilir” diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çocuklar etkinliklerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Dursun, “Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde 7'den 70'e herkese hitap eden etkinliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle çocuk etkinlikleri bizim için ayrı kıymetli. Çünkü yavrularımızın bu ilçede alabildiği kültürel etkinlikler, okuldaki eğitimlerine takviye olacaktır. Özgüvenli, sosyal, kendini ifade edebilen, algıları açık bireylerin yetişmesi bizim için her şeyden önce gelir“ diye konuştu.