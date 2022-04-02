Sultangazili gençler Kütüphane Haftası'nda Ankara'yı ziyaret etti

Sultangazi Belediyesi, Kütüphaneler Haftası'nı kitapların ve kütüphanelerin değerine dikkat çeken özel etkinliklerle kutluyor. Bu etkinliklerden biri olan Ankara Gezisi, Sultangazili gençleri bir kültür yolculuğuna çıkardı. Millî Kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Binası ve Hacettepe Üniversitesi duraklarından oluşan gezinin sonunda, gençler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Okumayı seven, bilinçli nesillerin yetişmesini amaçlayan Sultangazi Belediyesi, bu yıl 58.'si kutlanan Kütüphaneler Haftası'nı düzenlediği özel etkinliklerle değerlendiriyor. Belediyeye bağlı SEDA'da (Sultangazi Eğitime Destek Akademisi) öğrenim gören öğrencilerin katıldığı Ankara Gezisi de, gençleri kültür dolu bir keşif serüvenine çıkardı. Gezinin ilk durağı, Türkiye'nin ulusal kütüphanesi olan Millî Kütüphane oldu. 1946 yılında kurulan kütüphaneye, 21 Haziran 1934 tarihli Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre ülkede yayımlanmış her yapıttan bir nüshanın gönderilmesi zorunluluğu bulunuyor. Böylece Türkiye'de yayımlayan tüm yapıtları bünyesinde toplayan kütüphane, gençlerden de büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin En Büyüğü: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye kazandırılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, gerek mimarisi gerekse de bünyesinde barındırdığı 4 milyonu aşkın kitap koleksiyonuyla dünyanın en değerli kütüphaneleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretlerinde hayranlıklarını gizleyemeyen gençler, rehberin anlattıklarını can kulağıyla dinleyerek bol bol notlar aldı.

Dünya Metropollerinin Sayılı Müzik Merkezlerinden Biri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Binası Başkentin merkezinde, Anıtkabir ile Ankara Kalesi'nin görüş ekseninde yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Binası, dünyanın sayılı müzik merkezlerinden biri olarak gezinin heyecan uyandıran duraklarından oluyor. Gençler, Türkiye kültür ve sanat dünyasının en güzel yapılarından birini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı.

Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye'de Kütüphanecilik

Hacettepe Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Çakmak ile bir araya gelen gençler, eski adıyla Kütüphanecilik Bölümü olan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü hakkında detaylı bilgiler aldı. Üniversitenin eğitim olanakları, bölümün müfredatı ve mezun olduktan sonraki istihdam olanakları gibi konularda bilgi edinen gençler, hem kütüphaneciliği daha iyi tanıma hem de gelecekleri için yeni bir seçenekle tanışma imkânı buldu.

“Kitapları seven nesillerin yetişmesi adına büyük gayret gösteriyoruz”

Gençler, gezide son olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Gençlerin bu geziden büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Her zaman söylediğimiz gibi, ne yapıyorsak gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, hayata en güzel şekilde hazırlanması için yapıyoruz. Buradan hareketle, kitapları, kütüphaneleri seven, okuyan, düşünen nesillerin yetişmesi adına çok büyük gayret gösteriyoruz. İlçemize kazandırdığımız Kitap Kafelerimiz ve çok sayıdaki kütüphanemizle gençlerimizi ve tüm komşularımızı kitapların güzel dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, ülkemizin değerli isimlerini de sıklıkla ilçemizde ağırlayarak ve özel etkinlikler düzenleyerek kıymetli komşularımızı kültür ve sanatla buluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu yıl 58.'sini kutladığımız Kütüphane Haftası'nı da bu düşüncelerle en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz Ankara Gezisi'yle gençlerimiz, ülkemizin en güzel kültür duraklarıyla buluştu; kitaplara, kütüphanelere ve en önemlisi okumaya verilen değeri yerinde gördüler. Böylece kitapların ve kütüphanelerin köklü medeniyetimizde taşıdığı önemin daha fazla farkına varıyorlar. Gençlerimiz ve tüm komşularımız için, böyle özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.