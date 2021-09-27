Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi

Sultangazi Belediyesi'nin kadınlara özel düzenlediği Boğaz turu renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen'in uğurladığı hanımlar sıcacık çay ve simit eşliğinde İstanbul Boğazı'nın tadını çıkarırken çocuklar da unutulmadı.

Sultangazi Belediyesi birbiri ardına düzenlediği kültür etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Sultangazili kadınlara özel düzenlenen Boğaz turunda 450 kadın, belediyenin kendileri için hazırladığı 3 katlı vapurla eşsiz güzellikteki İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.

“Vapur kalkıyor”

Belediye, hanımları servislerle vapura binecekleri Beşiktaş İskelesi'ne ulaştırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, vapur kalkmadan önce hanımları uğurlarken onlara şöyle seslendi: “Değerli hanımlar, bizim bir idealimiz var: İlçemizi tüm yönleriyle bir Sultanşehir yapmak istiyoruz. Bunun için de Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un yönlendirmeleri doğrultusunda gerek altyapı çalışmalarımız, gerek park ve bahçe çalışmalarımız, gerek hizmet tesisi inşaatlarımız gerekse de bu programımız gibi sosyal çalışmalarımızla dört koldan gayret gösteriyoruz. Çünkü siz değerli komşularımız her şeyin en iyisine lâyıksınız. Sizlere, çocuklarınızla birlikte çokça keyif alacağınız güzel bir tur diliyorum” dedi.

Necip Fazıl'ın “Canım İstanbul” şiirinden dizelerle anlatımına başlayan rehber, vapurun seyri boyunca görülen tarihi eserler hakkında detaylı bilgiler verdi. Eteklerini toplamış bir hanımefendi görünümündeki Mihrimah Sultan Camii; Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin, Osmanlı devrinde denize açılan kaptanların önünden geçerken mutlaka selam verdikleri türbesi; yalılar ve kasırlar... Hanımlar, ikram edilen sıcacık çay ve simit eşliğinde rehberin anlattıklarını dinleyerek eşsiz İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardılar. Bu esnada çocuklar da unutulmadı.

Minikler çok eğlendi

Tura anneleriyle birlikte katılan çocukları çok sevecekleri sürprizler bekliyordu. Etkinlik boyunca sevimli miniklerle ilgilenen palyaçolar onlarla bol bol oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Miniklerin yüzünü boyayan palyaçolar onlara renk renk balonlar da hediye etti. Minikler tur boyunca hiç sıkılmazken anneleri de keyifle Boğaz'ın seyrine daldı.

“Hem bizim için hem de çocuklar için çok keyifli oldu”

Rehberin anlatımları sona erdikten sonra vapur dönüş yolculuğuna başladı. Hanımlar, dönüş yolculuğunu şarkılar ve türküler eşliğinde oynayarak ve halay çekerek tamamladı. Tura komşularıyla birlikte katılan Şirin Çakır, “Ben açıkçası çok memnun oldum. Çünkü böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Bence hem bizim için hem de çocuklar için çok keyifli bir etkinlik oldu. İskeleye servislerle gelmemiz, rehberin anlatımları, bu eğlenceler, hepsi çok güzeldi. Sultangazi Belediyesi'ne bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Büşra Keçeci de, “Gördüğümüz her yerin tek tek tanıtılması, ikramlar ve diğer her şey gayet hoş. Güzel bir gezi oluyor. Beylerbeyi Sarayı'nı, Ortaköy Camii'ni ve diğer eserleri rehberin anlatımlarıyla izlemek çok güzeldi. Daha önce de Boğaz turlarına katılmıştım ama bu sefer kendi ilçemizden arkadaşlarımızla, komşularımızla katılmak daha keyifli oldu” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

“Kızımla, torunlarımla çok keyif aldık”

Beraberindeki kızı ve torunlarıyla turdan çok keyif aldıklarını belirten Perihan Akdeniz, “Çok güzel bir etkinlik. Ben zaten buraları sık sık geziyorum ama böyle bir etkinlikle daha güzel oldu, bilgilendik. İkramlarla daha da keyifli oldu. Vapurda da çayla simit gider zaten. Çocuklar için yapılan faaliyetler de güzel oldu. Belediyemiz güzel çalışıyor. Belediyemizin daha önce düzenlediği kültür turlarına da katılmıştım. Edirne'ye gitmiştim. Pandemide yapılamadı bu geziler ama şimdi belediyemiz yine düzenliyor. Bu turdan haberim yoktu, kızım bana sürpriz yaptı, çok iyi oldu. Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun Bey'e çok teşekkür ederiz” dedi.

Perihan Akdeniz'in kızı Funda Bıyıklıoğlu da, “Geziye annemle birlikte geldik. Çocuklar da unutulmamış. Palyaçolar, yüz boyamalar, balonlar... Güzel yani, onlar da mutlu oldular. Boğaz zaten dünyanın incisi, her yeri çok güzel. Pandemiden dolayı hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Şimdi bu gezi çok güzel oldu. Ulaşımda hiçbir sıkıntı çekmedik, servislerle buraya geldik. Gezide her açıdan çok memnun olduk, sanırım daha iyisi olamazdı. Biz daha önce de belediyemizin düzenlediği etkinliklere katılıyorduk. Kültür turlarına katıldık. Kızım Feyzanur da belediyemizin düzenlediği Yaz Spor Okullarına gitti, karateye. Belediyemizin sayesinde onun da bir aktivitesi olmuş oldu, çok iyi oldu. Belediyemiz bizi mutlu ediyor. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diyerek düşüncelerini aktardı.