Sultangazili sporcular yeni sezon hazırlıklarına Kefken Kampı'nda başladı

Sultangazi Belediyesinin düzenlediği kampta, 12-18 yaş aralığındaki 110 genç temiz hava eşliğinde bol bol antrenman yaptı ve doğanın tadını çıkardı.

Sultangazi Belediyesi gençlerin ve sporun destekçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak, belediyenin Kocaeli Kefken'de erkekler için düzenlediği gençlik kampında, 12-18 yaş aralığındaki 110 genç sporun ve doğanın tadını çıkardı.

Gençler, yeni sezon öncesi moral depoladı

Kamp boyunca 10 farklı spor dalında antrenmanlar düzenlenirken bunlar, karate, tekvando, güreş, okçuluk, basketbol, kick-boks, tenis, voleybol, yüzme ve bocce oldu. Gençler kendi spor dallarında hocalar eşliğinde antrenmanlar yaparak yeni sezona hazırlandı. Antrenmanlardan sonraki sürede doğanın içinde sohbet eden, oyunlar oynayan gençler, yeni sezon öncesi bol bol stres atarak moral depoladılar.

“Gençlerimize baktığımda milli şampiyonlar görüyorum”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kampa katılan gençlere güzel bir spor sezonu dileyerek şöyle konuştu: “Gençlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Gerek spor aktivitelerinde gerekse de kültür sanat ve diğer türlerde düzenlediğimiz etkinliklerde gençlerimizle bol bol sohbet ediyoruz. Ben gençlerimize baktığımda ve gözlerindeki o ışığı gördüğümde, onların esasında geleceğin milli şampiyonları olduğunu anlıyorum. Sultangazi'nin gençleri, gerekli imkanları sağladığınızda her türlü başarıya ulaşabilecek kabiliyettedir. Bizler buna yürekten inanıyoruz ve tüm gücümüzle gençlerimizin yanındayız. Kefken Kampı gibi kamplarımızla, Yaz Spor Okullarımızla, Spor Akademilerimizle, Gençlik ve Spor Kulübümüzle, yerel spor kulüplerine verdiğimiz destekle ve daha birçok şekilde ilçemizdeki gençlerimizin ve sporun en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.”