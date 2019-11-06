Sultangazililer taşınan Çarşamba Pazarı kararından memnun

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nın belediye tarafından vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'ne taşınmasından, vatandaşlar ve esnaf memnun kaldı.

Sultangazi Belediyesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarını, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için yaklaşık bir ay önce Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'ne taşıdı. Pazar yerinin kapalı alana taşınmasıyla dükkanlarının önü açılan sokak esnafı yapılan değişiklikten memnun kaldığını söyledi.

“Bizim dükkanın önü komple kapalı oluyor”

Pazar esnaflarından kasap Selim Oğuz, pazar olduğu zamanlar dükkanlarına kimsenin giremediğini belirterek, “Bizim açımızdan iyi oldu. Çünkü önümüz kapanıyor. İş yapamıyoruz. Pazarcılarla sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Vatandaşa sorarsak vatandaş için de sıkıntı oldu. Bizim dükkanın önü komple kapalı oluyor. Kapı önlerine ipleri çekiyorlar. Dükkanımıza girmek zor. Arabalı insanlar geliyor onlar dükkana giremiyor. Giremeyince tabi biz normal günden çok daha az iş yapıyoruz. Daha fazla iş yapmamız gerekirken dükkanın önü kapalı olduğu için giremiyor müşteri sıkıntı oluyor” dedi.

“Pazarın sokaklarda değil de böyle kapalı alanlarda olması daha güzel ve temiz”

15 yıldır Sultangazi'de esnaflık yaptığını söyleyen manav Kenan Özdemir, “Bence esnaf açısından çok iyi oldu. Esnafın önü açılmış oldu. Bu saatten sonra pazarın sokaklarda değil de böyle kapalı alanlarda olması daha güzel ve temiz. Mahallelerde, caddelerde olduğu zaman o mahalle, o cadde leş içinde oluyor o gün. İnsanların hastalığına kadar gidiyor. Tabi ki bütün esnafın satışları düşüyor. Sonuçta bütün esnafın önü kapanıyor. Herkes pazara yöneliyor ve esnaf da satış yapamıyor” diye konuştu.

"Buradaki esnaf için de benim için de iyi oldu"

Sokaktaki pazarda sıkıntı çektiklerinin söyleyen vatandaş Ahmet Adalı, “Ben burada oturuyorum. Senelerdir burası kalkacak. Pazarcıların binası yapıldı burasını da kaldırdılar. Buradaki esnaf için de benim için de iyi oldu. O gün sıkıntı çekiyorduk arabanın girmesinde, çıkmasında. Şimdi rahatladık. Kalabalık oluyordu. Halk da istemiyor. Şimdi bu esnaflar güzel satışını yapıyor. Eskisinden iyi oldu” şeklinde konuştu.

“Yangın olabilir, acil bir durum olabilir”

Acil durumlarda, yangında sokağa araçların giremediğini ve bunun kötü sonuçları olabileceğinin belirten Ahmet Köleoğlu, “Pazarın kalkması bizim açımızdan iyi oldu. Sabahleyin bir hastamız vardı karşı komşumuz. Ambulans geldi buraya. Bizi yardıma çağırdılar. Eğer pazar olsaydı giremezdi buraya. Yangın olabilir, acil bir durum olabilir. Pazarın gününe geldiğinde burada rahat hareket edemiyor. İnsanlar park sorunu yaşadığı için birbirleriyle münakaşa ediyor. Belki ilk zaman onlar için sıkıntı olabilir ama sonrasında kapalı alan, mescidi var, tuvaleti var. Onlar açısından da iyi olur” ifadelerini kullandı.

Kış aylarında kapalı Pazar yerinin daha iyi olacağını söyleyen Mihriban Doğan, “Burada oturuyorum. 28 seneden beri buradayım. Ben burada olsun istemiyorum kapalı da olsun istiyorum. Kapalı pazar daha iyi. O karda, fırtınada pazarcılar titriyorlar. Ben orada olmasını istiyorum. Burada hırsızlık çok. Cüzdanımı çaldılar burada. İstemiyorum burada olmasını” dedi.