Sultangazi'ye yeni bir kültür merkezi daha geliyor

Belediyenin Malkoçoğlu Mahallesi'nde yapımına başladığı yeni kültür merkezi gerek mimarisi gerek bünyesinde toplayacağı imkanlarla ilçe sakinlerine önemli hizmetler sağlayacak.

Sultangazi'yi kalkındırarak çok daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Sultangazi Belediyesi, altyapı, üstyapı, yeşil alan, kültür-sanat ve eğitim gibi alanlarda projelere imza atarken bir yandan da ilçeyi modern ve çok fonksiyonlu yeni kültür merkezleriyle donatıyor. Bu çerçevede 50. Yıl Kültür Merkezi, Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi ile Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Şerife Bacı Kültür Merkezi'nin inşası hızla devam ediyor. Yapımları devam eden bu tesislere bir yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi, Malkoçoğlu Mahallesi'nde bir kültür merkezini daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Yeni ve şık bir yaşam alanı

Selçuklu ve Osmanlı geleneklerinden izler taşıyan, modern bir mimari tasarıma sahip olan merkez, toplam altı kattan oluşacak. Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Sütçü İmam Parkı'nın yanına inşa edilen merkezde; meslek-sanat atölyeleri, derslikler, spor salonu, taziye salonu ve çok amaçlı salonun yanı sıra muhtarlık, 112 Hızır Acil Merkezi, PTT şubesi, bay-bayan abdesthane ve mescitler yer alacak. Her detayın düşünüldüğü merkezde, acil servis çalışanları için dinlenme odaları ve sporcular için soyunma odaları da bulunacak. Ayrıca vatandaşlar, Sultangazi Belediyesi'nin burada düzenleyeceği sanat ve mesleki eğitim kurslarından faydalanabilecek.

"Sultangazi'ye yakışacak eserler"

Sultangazi'ye yeni eserler kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çok daha yaşanabilir ve gelişmiş bir ‘Sultanşehir'i adım adım inşa ediyoruz. Komşularımızın sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, kültür-sanatta ve diğer tüm alanlarda en iyi hizmeti almasını istiyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz çok sayıdaki proje arasında, ilçemize kazandırdığımız kültür merkezlerimize de özel bir önem veriyoruz. En başta hem sağladıkları imkanlarla hem de sahip oldukları güzel mimarileriyle, Sultangazi'mize yakışacak eserler üretmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezimiz (Eski Habipler Mahallesi) ile Nene Hatun Kültür Merkezimizi (İsmetpaşa Mahallesi) bu düşüncelerle kıymetli komşularımıza armağan ettik. Malkoçoğlu Mahallemize kazandıracağımız kültür merkezimiz de; Selçuklu-Osmanlı geleneğini modernle buluşturan mimari çizgileri ve spor, eğitim, kültür-sanat gibi alanlarda sunacağı imkanlarıyla, ilçemizin değerini daha da artıracak bir yaşam alanı olacak. Şimdiden Sultangazi'mize hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.