Sultanlar Ligi başlıyor

Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu bu hafta başlıyor. Sezona Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan Eczacıbaşı VitrA, ligin ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek.

Sultanlar Ligi, bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 2020-2021 sezonuna Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Sistem9 Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek. Ligin başlayacak olmasıyla ilgili olarak pasör Elif Şahin ve orta oyuncu Yasemin Güveli açıklamalarda bulundu. Yoğun bir maç programına başladıklarını söyleyen Şahin, "Aynı şekilde antrenmanlarımız da yoğun geçiyor. İlk kupayı kazanmak motivasyonumuzu yükseltti. Aynı ciddiyet ve disiplinle lig maçlarımıza başlayacağız. Sezon sonu koyduğumuz hedeflerin hepsine ulaşmak istiyoruz" dedi. Sezona kupayla başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Yasemin Güveli ise, "Büyük bir mutluluk yaşadık. Daha nicelerini yaşamak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Lige konsantrasyonumuz yüksek bir şekilde başlayacağız. Umarım sağlıklı ve başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşması, yarın saat 18.30'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircilere kapalı olacak.