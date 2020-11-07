İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanlar Ligi: Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Misli.

com Sultanlar Ligi birinci devre son hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Birinci set Eczacıbaşı VitrA'nın 25-15 üstünlüğüyle tamamlanırken, setin en skoreri 3 atak, 2 servis ve bir de blok sayısıyla genç smaçör Saliha Şahin oldu. Konuk ekip ikinci sette de rakibine şans tanımadı ve 25-16 kazandı. Turuncu-beyazlıların genç pasörü Elif Şahin aldığı 5 sayı ile bu sete damga vurdu. Eczacıbaşı'lı oyuncular, bir sonraki seti ise 25-10 alarak maçı bitirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi 16 sayıyla Saliha olurken, turuncu-beyazlılar toplamda 11 servis sayısı elde etti.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral


Beylikdüzü V.İ.: Dilara, Nazlı, Deniz, Fatma, Zekiye, Gözde, Buse (L), Bade, Açelya.


Eczacıbaşı VitrA: Elif, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Yasemin, Melisa (L).


Setler: 0-3 (15-25, 16-25, 10-25)


Süre: 64 dakika (22,21,21)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.