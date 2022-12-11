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Sultanlar Ligi: Bolu Belediye Spor: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Misli.

com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Bolu Belediye Spor'a konuk olan Fenerbahçe Opet, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi 25-16, 17-25, 19-25, 18-25'lik setlerle kazanan sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 7 galibiyetine imza attı.



Salon: Bolu Karaçayır


Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer


Bolu Belediye Spor: Nadia, Seher, Tori, Elisa, Hande, Cansu, Gizem, Hilal, Buket, Ece


Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Cansu Çetin (L), Ana Cristina de Souza, Meryem Boz)


Setler: 25-16, 17-25, 19-25, 18-25


Süre: 95 dakika (24, 22, 27, 22)

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