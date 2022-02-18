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Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Misli.

com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-12 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti.



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu


Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen


Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Gözde, Adams Heyrman, Simge (L), Selin, Merve, Zeynep (L), Dilay)


Aydın B.Ş.B: Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Güldeniz, Stevenson, Eylül (L), Melis (L), Ezgi, Duygu, Merve Nur, Emine, Pelin)


Setler: 3-0 (25-13, 25-12, 25-20)


Süre: 74 dakika (24,23,27)

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